20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mağazalar geçici olarak kapatıldı!

Mağazalar geçici olarak kapatıldı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

Beşiktaş, resmi ürünlerini satan , koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Beşiktaş, resmi ürünlerini satan , mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilip şöyle denildi: "Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz."

BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ KUTLAMASI
Siyah-beyazlı kulüp dün Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü (19 Mart) kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımları yapıldı. Özellikle instagram'da taraftar görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı ve "Dünyanın dört bir yanından gösterdikleri sevgiyle Beşiktaş'ı var eden büyük taraftarımıza minnettarız. #Dünya BeşiktaşlılarGünü" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımlar, Beşiktaşlı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs... Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu!
Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız... Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör