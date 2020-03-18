18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Başakşehir'den öğrencilere destek

Beşiktaş ve Başakşehir'den öğrencilere destek
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula topu göndererek destek olacak. de siyah-beyazlı kulübün açıklamasının ardından 81 ilde 81 okula 810 adet Başakşehir forması göndereceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına birçok belediye ve kesimden destek mesajları gelirken, Kulübü de konuya duyarsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden" yazarak destek olacaklarını açıkladı.

İşte o paylaşım:

BAŞAKŞEHİR'DE BEŞİKTAŞ'A YANIT

Beşiktaş'ın Twitter paylaşımını alıntılayan Kulübü ise 81 ilde 81 okula 810 adet Başakşehir forması gönderileceğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

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