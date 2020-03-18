18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta büyük temizlik

Büyük temizlik! Listenin başında o isim var...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Siyah-beyazlılar; Karius, Boyd, Diaby, Lens, ve ’la yolları ayıracak. Vida ve ’i de satıp bütçesi oluşturacak.

, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı

KİRALIKLARLA YOLLAR AYRILIYOR

Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve 'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, 'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise edilecek.

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TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!

Beşiktaş Yönetimi Vida ve 'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan 'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.

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