Beşiktaş'ta büyük temizlik
Siyah-beyazlılar; Karius, Boyd, Diaby, Lens, Rebocho ve Douglas’la yolları ayıracak. Vida ve Ljajic’i de satıp transfer bütçesi oluşturacak.
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı
KİRALIKLARLA YOLLAR AYRILIYOR
Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise Volkan Babacan transfer edilecek.
TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!
Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.
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