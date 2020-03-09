09 Mart 2020, Pazartesi
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Ben de derbi zaferi göreceğim
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Kartal'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, derbiden 3 puanla ayrılacaklarını düşünüyor. 25 yaşındaki futbolcu "Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. Sakat olduğum için tribünden izlemiştim. Şimdi sahada olacağım ve bu kez ben de derbi zaferi yaşamak istiyorum." dedi.
Kartal'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, derbiden 3 puanla ayrılacaklarını düşünüyor. 25 yaşındaki futbolcu "Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. Sakat olduğum için tribünden izlemiştim. Şimdi sahada olacağım ve bu kez ben de derbi zaferi yaşamak istiyorum. Derbilerde net bir şey vardır. Kazanmak için oynarsınız. Özellikle bizim durumumuzdaki takımlar için. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz" dedi.
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