18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

'in 27. haftasında 'u konuk edecek olan , 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

'in 27. haftasında Vodafone Park'ta 'u konuk edecek olan , karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanda devam etti. Galatasaray derbisinin ardından pazartesi günü hız kesmeden antrenmanlara başlayan ve dün izin yapan siyah-beyazlılar, 1 günlük tatilin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti. Ümraniye 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen idman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya bireysel programına devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı. Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yer aldığı idman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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