18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen’in yeni yıldızı Boyd

Sergen’in yeni yıldızı Boyd
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Son 3 maça 11’de başlayan ABD’li, defansta savunmacılardan daha fazla katkı sağladı. Boyd, performansı ile teknik patron ’dan tam puan aldı.

G.Saray derbisinde teknik direktör 'ın tam puan verdiği isim Boyd oldu. Onyekuru'nun maç boyunca sadece 34 kez topla buluşup, hiç adam geçememesinde ve hiç orta yapamamasında ABD'li, büyük payı var. Boyd, 6 kezle sahanın en fazla top çalan oyuncusu olurken, bunların 5 tanesini Onyekuru'dan aldı. Kanat oyuncusu ayrıca 3 sahipsiz top kaparken, 2 de uzaklaştırma yaptı. Gökhan (4) ve Caner'den (5) daha fazla defansa yardım etti. Vida (10) bile Boyd kadar defansif hamle yapamadı. Boyd bunun yanı sıra 3 kez adam geçip, 3 de faul alırken tek eksiği pas istatistiği oldu. 18 pasın 10'unda başarılı oldu.
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