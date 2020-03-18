Rahatız ama tedbirliyiz

Beşiktaş’a bu sene transfer edilen yabancı oyuncular, Türkiye’de ilk vakanın Avrupa’ya göre çok geç görülmesi nedeniyle mutlu. Ancak futbolcular tedbiri de elden bırakmıyor.

Türkiye'de birçok takımda forma giyen yabancı futbolcular gibi Beşiktaş'ın yabancıları da korona virüs tedbirleri kapsamında çıkacak kararları yakından takip ediyor. Siyah-beyazlı ekibe bu sezon gelen futbolculara bakıldığında, birçoğu kendisini şanslı hissediyor. Özellikle devre arasında Beşiktaş'a gelen Boateng'in, eski takımı Fiorentina'da forma giyen 2 futbolcu ve takımın fizyoterapisti, korona virüse yakalandı. Elneny'de Arsenal'dan kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Teknik Direktör Arteta'nın korona virüs testi pozitif olarak açıklandı.

Türkiye'deki vaka sayısının çok geç ortaya çıkması ve kendi ülkelerindeki durumun iç açıcı olmaması nedeniyle Türkiye'de yaşamaktan dolayı kendilerini şanslı gören Beşiktaşlı futbolcular, önümüzdeki günlerde liglerin durumuyla ilgili verilecek kararı beklemeye geçti. Kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere, takımdaki Türk futbolcularla sürekli bu konuyu görüşen yabancı oyuncular her gün TFF'den çıkabilecek olan kararı merakla bekliyor. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna katılan yabancı oyuncuların, siyah-beyazlı ekibe transfer oldukları ülkelerin son durumuşu şekilde:

Boateng: Gana asıllı Alman oyuncu, Beşiktaş'a devre arasında virüsün en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'nın Fiorentina ekibinden geldi. Boateng'in Fiorentina'dan ayrılmasının ardından, İtalyan kulübünün futbolcularından German Pezela ve Patrick Cutronei le kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli korona virüse yakalandı. İtalya'da vaka sayısı 25 bini geçerken, 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Diaby: Beşiktaş'a sezon başındaPortekiz ekibi Sporting'ten kiralıkolarak geldi. Mali asıllı Fransızvatandaşı. Vaka sayısı Portekiz'de300'ü, Fransa'da ise 5 bini geçti.Fransa'da 100'e yakın kişi hayatınıkaybederken, Portekiz'de ilk ölümise önceki gün gerçekleşti.

Boyd: ABD vatandaşı. Portekiz'dentransfer edildi. Portekiz'devaka sayısı 300'ü geçerken, dünakşam Portekiz'de virüs nedeniyleilk ölüm de gerçekleşti. Boyd'unvatandaşı olduğu ABD'de vaka sayısı3500'ü geçerken, 65'in üzerindekişi hayatını kaybetti.

Ljajic: Beşiktaş sezon başındaLjajic'in bonservisini Torino'danaldı. Sırbistan Milli Takım formasıgiyen Boşnak futbolcu, İtalya'nınTorino kulübünden geldi. Avrupa'davirüsten an çok etkilenen ülke olanİtalya'da vaka sayısı 25 bini geçerken,2 binin üzerinde insan hayatınıkaybetti.

Elneny: Mısırlı futbolcu, PremierLig ekiplerinden Arsenal'den kiralıkolarak transfer edildi. ArsenalTeknik Direktörü Arteta'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. 1500'e yakınvaka bulunan İngiltere'de 35 kişi dehayatını kaybetti.

N'Koudou: Premier Lig ekiplerindenTottenham'dan geldi. Fransızvatandaşı. İngiltere'de vaka sayısı1500'ü, Fransa'da ise vakasayısı 5 bini geçti. İngiltere'de 35,Fransa'da 91 kişi hayatını kaybetti.

Rebocho: Portekizli futbolcu,Fransa'nın Guingamp takımındantransfer edildi. Fransa'da bugün itibariylevirüs nedeniyle kısmi sokağaçıkma yasağı ilan edildi.Fransa'da 5 binin üzerinde vakagerçekleşirken 91 kişi hayatını kaybetti.

Ruiz: İspanya'nın Villarreal takımındantransfer edildi. İspanya'daAtletico Portada Alta'da teknik direktörlükyapan 21 yaşındaki FranciscoGarcia, virüs nedeniyle hayatınıkaybetti. Ülkede vaka sayısı 9bini geçerken hayatını kaybedenlerinsayısı da 300'ü geçti.

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