18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kampanya ertelendi

Kampanya ertelendi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Siyah-beyazlı yönetim, 19 Nisan Perşembe günü saat 19:03’te yardım kampanyasına başlamayı düşünüyordu.

Siyah-beyazlı yönetim, 19 Nisan Perşembe günü saat 19:03'te yardım kampanyasına başlamayı düşünüyordu. Kampanya çerçevesindepek çok toplantı yapılacak, balo düzenlenecek hatta yardım konserleri verilecekti.Yönetim, bu organizasyondan yaklaşık 500 milyon TL'lik bir gelir beklentisi içine girmişti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan durum üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve idareciler mini bir toplantı yaparak bağış kampanyasını erteleme kararına vardılar. Organizasyonun ne zaman yapılacağı ise belirsiz bırakıldı. Kampanya startı için liglerin devam etme durumu, alınan sıkı tedbirlerin kalması beklenecek.

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