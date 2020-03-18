N’Koudou çuvalladı

Kartal'da gündem N’Koudou’nun derbide gösterdiği performans.

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Kartal'da gündem N'Koudou'nun derbide gösterdiği performans. 90 dakika sahada kalan Fransız(44) Karius'tan (46) az topla buluşurken, hiç isabetli orta yapamadı (3/0). 20 pas denemesinin 7'sinde hata yaptı. 11 adam geçme denemesinin ancak 5'inde başarılı oldu.