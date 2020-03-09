09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Derbi hazırlıkları bugün başlıyor

Derbi hazırlıkları bugün başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

, ligin 26. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Son olarak Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla deviren Beşiktaş'a teknik ekipten 2 günlük izin verilmişti. Bugün tekrar topbaşı yapacak olan siyahbeyazlı futbolcular sabah 'nde toplanacak. Antrenmanlarda derbi sınavının taktik provaları üzerinde durulacak.

, ligin 26. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Son olarak Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla deviren Beşiktaş'a teknik ekipten 2 günlük izin verilmişti. Bugün tekrar topbaşı yapacak olan siyahbeyazlı futbolcular sabah 'nde toplanacak. Antrenmanlarda derbi sınavının taktik provaları üzerinde durulacak.
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