09 Mart 2020, Pazartesi
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Barcelona’dan Kartal’a tebrik
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Barcelona kulübü, resmi sosyal medya hesabından, önceki gün oynanan Beşiktaş-A. Madrid kadın futbol maçı ile ilgili tebrik mesajı yayınladı.
Barcelona kulübü, resmi sosyal medya hesabından, önceki gün oynanan Beşiktaş-A. Madrid kadın futbol maçı ile ilgili tebrik mesajı yayınladı. "Tebrikler Beşiktaş! Neredeyse bir sene önce 60.739 kişi ile Avrupa'da kulüpler düzeyinde kadın futbolunda seyirci rekoru, Barcelona'nın Wanda Metropolitano'da A. Madrid'i 2-0 yendiği maçta kırılmıştı." ifadelerini kullandı.
🇹🇷 Tebrikler Beşiktaş! 👏— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) March 7, 2020
Neredeyse bir sene önce 60.739 kişi ile Avrupa'da kulüpler düzeyinde kadın futbolunda seyirci rekoru, Barça'nın Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'i 2-0 yendiği maçta kırılmıştı. https://t.co/IVK6jUerwY
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