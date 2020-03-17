17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Loris Karius: Almanya sınıfta kaldı Türkiye'de güvendeyim

Türkiye'de güvendeyim
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Alman file bekçisi, "Türkiye’de kendimi güvende hissediyorum. Sevgilim Sophia’yı da getireceğim. Burada Almanya’dan daha güvende olacaktır'' dedi.

'ın Alman file kalecisi 'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile koronavirüsün en sert şekilde vurduğu 'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.

BÜTÜN AİLEMİ GETİRİRİM
Özellikle yabancı futbolcuların çekincelerini anlattıkları toplantıda Loris Karius ve 'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Almanya ve İngiltere'nin koronavirüsle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi. Marrone ise, tedirginlik yaşaşan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.

Beşiktaşlı eski ismin koronavirüs endişesi! haberin devamı

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