17 Mart 2020, Salı
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Adem Ljajic’e detaylı brifing
Giriş Tarihi: 17.03.2020
Beşiktaşlı Ljajic'in ülkesine gitmekten toplantı sonrası vazgeçti. Sırp oyuncunun geçtiğimiz hafta başında teknik heyetle bir görüşme yaparak ülkesi Sırbistan'a gitmek istediğini belirttiği, ancak yapılan toplantının ardından takım arkadaşlarının da Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğu düşünceleri sonrası ikna olduğu öğrenildi.
Beşiktaşlı Ljajic'in ülkesine gitmekten toplantı sonrası vazgeçti. Sırp oyuncunun geçtiğimiz hafta başında teknik heyetle bir görüşme yaparak ülkesi Sırbistan'a gitmek istediğini belirttiği, ancak yapılan toplantının ardından takım arkadaşlarının da Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğu düşünceleri sonrası ikna olduğu öğrenildi. Ljajic'le takım kaptanı Burak'ın da özel bir görüşme yaparak Türkiye'nin ne kadar hazırlıklı olduğunu tek tek anlattığı belirtildi.
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