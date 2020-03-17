Kale Galatasaray'a kapalı!
Beşiktaş kalecisi Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4 karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, 3 maçta kalesinde gol görmedi.
Beşiktaş kalecisi Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4 karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, 3 maçta kalesinde gol görmedi. Kalesine gelen 15 şutun 13'ünü kurtarıp, Galatasaray'dan 4 maçta sadece 2 gol yedi.
TOPLA EN FAZLA KARİUS BULUŞTU
Galatasaray karşısında 46 kez topla oynayan Loris Karius, kevin Nkoudou (45), Tyler Boyd (41), Burak Yılmaz'dan (40) daha fazla topla buluştu. 23 kez uzun top atmak zorunda kalan Alman kaleci sadece 10'unda hedefi bulabildi. 4 kurtarış yapan Loris Karius, 1 de yumruklayarak uzaklaştırma yaptı.
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