17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Loris Karius'tan Galatasaray'a geçit yok!

Karius'tan Aslan'a geçit yok!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

'ta forma giyen , inişli çıkışlı performans gösterdiği siyah-beyazlı takımda zaman zaman taraftarların yoğun protestolarına maruz kalmıştı. Alman kaleci, maçında 4 kurtarışa imza attı ve kalesini gole kapatmayı başardı.

'ta en çok eleştirilen isimlerden biri olan , 'in 26. haftasında oynanan derbisinde 4 kurtarış yaparak takımında öne çıkan isim olmayı başardı.

Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaran Alman file bekçisi, siyah-beyazlılardaki en iyi performansını Cimbom'a karşı sergiliyor. Sabah'ın haberine göre; 2 sezonda 4 kez Galatasaray derbisine çıkan 26 yaşındaki kaleci, sadece 1 gol yedi ve 3 maçta da kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılıların 15 isabetli şutta 13 kurtarış yapmayı başardı.

Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakip böylelikle Galatasaray oldu.

Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi haberin devamı

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