Beşiktaş'ta Loris Karius'tan Galatasaray'a geçit yok!
Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius, inişli çıkışlı performans gösterdiği siyah-beyazlı takımda zaman zaman taraftarların yoğun protestolarına maruz kalmıştı. Alman kaleci, Galatasaray maçında 4 kurtarışa imza attı ve kalesini gole kapatmayı başardı.
Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden biri olan Loris Karius, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 4 kurtarış yaparak takımında öne çıkan isim olmayı başardı.
Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaran Alman file bekçisi, siyah-beyazlılardaki en iyi performansını Cimbom'a karşı sergiliyor. Sabah'ın haberine göre; 2 sezonda 4 kez Galatasaray derbisine çıkan 26 yaşındaki kaleci, sadece 1 gol yedi ve 3 maçta da kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılıların 15 isabetli şutta 13 kurtarış yapmayı başardı.
Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakip böylelikle Galatasaray oldu.
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