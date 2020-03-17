Beşiktaş'ta Loris Karius'tan Galatasaray'a geçit yok!

Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius, inişli çıkışlı performans gösterdiği siyah-beyazlı takımda zaman zaman taraftarların yoğun protestolarına maruz kalmıştı. Alman kaleci, Galatasaray maçında 4 kurtarışa imza attı ve kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden biri olan Loris Karius, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 4 kurtarış yaparak takımında öne çıkan isim olmayı başardı.

Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaran Alman file bekçisi, siyah-beyazlılardaki en iyi performansını Cimbom'a karşı sergiliyor. Sabah'ın haberine göre; 2 sezonda 4 kez Galatasaray derbisine çıkan 26 yaşındaki kaleci, sadece 1 gol yedi ve 3 maçta da kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılıların 15 isabetli şutta 13 kurtarış yapmayı başardı.

Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakip böylelikle Galatasaray oldu.

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