17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Değişim şart

Değişim şart
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Teknik direktör , yönetimle bir araya gelerek yeni sezonun yapılanmasıyla ilgili detaylı bir rapor sunacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili yönetimle bir araya gelecek. Bu toplantının ana gündem maddesi 'nin belirlediği limit olacak. Ayrıca bu maliyet içinde nasıl bir transfer planlaması yapılacağı konuşulacak. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın kadrosu TFF'nin gelecek sezon için belirlediği limitin 18 milyon euro üzerinde. Bu da özellikle takım içindeki Vida, Ljajic, N'Koudou, Lens ve Burak Yılmaz gibi isimlerin maaşları gündeme gelecek. Ayrıca sözleşmeleri biten ve Caner'e yapılacak teklifler netleşecek. Milli maç arasında yeni sezonla ilgili geniş bir toplantı yapacağız. Kadro maliyetini düşürmek zorundayız. 17-18 milyon euro yukarıdayız şu anda. Ciddi değişim gerekiyor."

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