17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a durmak yok

Kara Kartal’a durmak yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Beşiktaş, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. 'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılarda Dorukhan, sahada bireysel programına devam etti. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamladı.

KONDİSYON YÜKLENDİ
Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Derbide forma giymeyen futbolcular 5'e 2 çalışması ve pas şut çalışmaları ile idmana devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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