Beşiktaş'a durmak yok

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılarda Dorukhan, sahada bireysel programına devam etti. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamladı.



KONDİSYON YÜKLENDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Derbide forma giymeyen futbolcular 5'e 2 çalışması ve pas şut çalışmaları ile idmana devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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