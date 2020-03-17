19.03 yardım kampanyası rafa kalktı
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, 19 Mart'ta start verilecek olan bağış kampanyasının bu koşullarda yapılamayacağını ifade etti.
Dünyayı sarsan koronavirüs futbolu her açıdan vurmaya devam ediyor. Mali açıdan girdiği darboğazı aşmak için 19 Mart'ta bir bağış kampanyası düzenlemeyi planlayan siyah beyazlı yönetim bu çalışmayı şimdilik iptal edecek. Ajansspor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı ve İletişim Sorumlusu Dalgakıran, "Biz bu kampanya çerçevesinde çeşitli toplantılar yapacaktık. Yemekli toplantılar, balolar, derneklerle buluşmalar gibi... Ancak Koronavirüs nedeniyle bu tür etkinlikleri gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu koşullarda insanlardan maddi talepte bulunmak da doğru değil. Dolayısıyla bağış kampanyasını bu koşullarda yapmamız mümkün olmayacak" dedi. Beşiktaş bağış kampanyası yaparak 250 ile 500 milyon lira arasında bir gelir elde etmeyi planlıyordu.
MÜZE VE STAT TURLARI DURDU
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...