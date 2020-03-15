Burak Yılmaz'dan koronavirüs yorumu: Dünyanın en güvenli ülkesindeyiz
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Dünyaya yayılan ve spor müsabakalarını da olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili de konuşan yıldız oyuncu, Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz. Hepimizin ailesi var, çocuğu var. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Lütfen sakin olalım. Yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Panik yapmayalım. Allah'ın izniyle bu da geçecek" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.
Türkiye'nin devlet nezdinde gerekli önlemleri aldığını belirten Burak Yılmaz, herkesin sakin olmasını ve kötü günlerin geride kalacağını söyledi.
İşte Burak Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları:
"DEVLETİMİZ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYOR"
Çok panik var, görüyorum! Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Lütfen sakin olalım. Yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Panik yapmayalım. Allah'ın izniyle bu da geçecek.
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