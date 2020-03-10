10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sol kanadına çare arıyor

Sol kanadına çare arıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a göre, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde sol kanat için özel önlem alınacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a göre, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde sol kanat için özel önlem alınacak. 'in hücum düşünmesi ve önünde oynayan Georges N'Koudou'nun geri gelmekte sıkıntı yaşaması tecrübeli teknik adamı arayışlara itti. Feghouli ve Mariano ile yüklenecek G.Saray'ın akınlarını önde kesmek için başarılı teknik adamın sol kanat için sürpriz arayışlarında olduğu öğrenildi.
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