10 Mart 2020, Salı
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Sol kanadına çare arıyor
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a göre, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde sol kanat için özel önlem alınacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a göre, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde sol kanat için özel önlem alınacak. Caner Erkin'in hücum düşünmesi ve önünde oynayan Georges N'Koudou'nun geri gelmekte sıkıntı yaşaması tecrübeli teknik adamı arayışlara itti. Feghouli ve Mariano ile yüklenecek G.Saray'ın akınlarını önde kesmek için başarılı teknik adamın sol kanat için sürpriz arayışlarında olduğu öğrenildi.
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