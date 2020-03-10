10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Akatlar'da çeyrek final peşinde!

Beşiktaş Akatlar'da çeyrek final peşinde!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile , yarın karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında 'da oynanan mücadeleyi 89-78 kazandı. Türk Telekom, yarınki maçı da kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. 'nın galibiyeti halinde çeyrek finale çıkacak takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak 3. maç sonunda belli olacak.

Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde 'nın JDA Dijon ile 'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.

Anadolu Efes 103-79 Gaziantep l MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan derbi seferberliği! Beşiktaş'tan derbi seferberliği!
Kral'ın derbi planı! Kral'ın derbi planı!
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör