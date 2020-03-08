08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

37'lik delikanlı!

37'lik delikanlı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Kanadalı bu sezon 22 maçta 8 gole dirket katkıda bulundu. Aynı periyotta %91.6’lık isabetli pas yüzdesi yakalayan Atiba, Beşiktaş formasıyla 245 maçta 17 gol attı, 22 de asist yaptı.

Atiba Hutchinson, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Kanadalı orta saha oyuncusu takımının galibiyetlerinde görünmez kahraman olmaya devam ediyor. Bu sezon 22 maçta 4 gol atan, 4 de asist yapan Kanadalı, şimdiden Beşiktaş'taki 7 sezonun en yüksek hücum grafiğine ulaştı. maçında 1 gol 3 asist yaparak adeta tek başına maçı alan Atiba, Rize maçındaki asisti ve A.Gücü maçında yaptırdığı penaltıyla da doğrudan 9 puana katkı sağlamış oldu.

TARAFTAR ÇOK SEVİYOR

37 yaşındaki 'Ahtapot' lakaplı oyuncu bu sezon 22 lig maçında %91.6'lık isabetli pas yüzdesi yakaladı. Yaşının 37 olmasına aldırış etmeden temposunu daha da artıran Atiba, taraftarların da en çok sevdiği futbolcu konumunda. Beşiktaş ile Süper Lig'de toplam 196 maça çıkan Atiba'nın 16 golü ve 20 asisti bulunuyor. Kanadalı oyuncu 7 sezonda Beşiktaş ile 245 resmi karşılaşmada 17 gol, 22 asistlik performansa sahip.

Orta sahada defansif ağırlıklı oynamasına rağmen kart görme konusunda da hassas olan Atiba'nın, 7 sezonda sadece 14 sarı kartı ve 2 tane de sarıdan kırmızı kartı bulunuyor. Kanadalı futbolcu 2 sezonu ise ligde hiç kart görmeden tamamlamayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Atiba'nın çocukları Burak'ın golüne böyle sevindi Atiba'nın çocukları Burak'ın golüne böyle sevindi
Adem Ljajic'e sert tepki! Bu cesareti nereden buluyorsun? Adem Ljajic'e sert tepki! "Bu cesareti nereden buluyorsun?"
Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör