37'lik delikanlı!
Kanadalı bu sezon 22 maçta 8 gole dirket katkıda bulundu. Aynı periyotta %91.6’lık isabetli pas yüzdesi yakalayan Atiba, Beşiktaş formasıyla 245 maçta 17 gol attı, 22 de asist yaptı.
Atiba Hutchinson, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Kanadalı orta saha oyuncusu takımının galibiyetlerinde görünmez kahraman olmaya devam ediyor. Bu sezon 22 maçta 4 gol atan, 4 de asist yapan Kanadalı, şimdiden Beşiktaş'taki 7 sezonun en yüksek hücum grafiğine ulaştı. Gençlerbirliği maçında 1 gol 3 asist yaparak adeta tek başına maçı alan Atiba, Rize maçındaki asisti ve A.Gücü maçında yaptırdığı penaltıyla da doğrudan 9 puana katkı sağlamış oldu.
TARAFTAR ÇOK SEVİYOR
37 yaşındaki 'Ahtapot' lakaplı oyuncu bu sezon 22 lig maçında %91.6'lık isabetli pas yüzdesi yakaladı. Yaşının 37 olmasına aldırış etmeden temposunu daha da artıran Atiba, taraftarların da en çok sevdiği futbolcu konumunda. Beşiktaş ile Süper Lig'de toplam 196 maça çıkan Atiba'nın 16 golü ve 20 asisti bulunuyor. Kanadalı oyuncu 7 sezonda Beşiktaş ile 245 resmi karşılaşmada 17 gol, 22 asistlik performansa sahip.
Orta sahada defansif ağırlıklı oynamasına rağmen kart görme konusunda da hassas olan Atiba'nın, 7 sezonda sadece 14 sarı kartı ve 2 tane de sarıdan kırmızı kartı bulunuyor. Kanadalı futbolcu 2 sezonu ise ligde hiç kart görmeden tamamlamayı başardı.
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