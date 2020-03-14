14 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Beşiktaş, 'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulduğu aktarıldı. İdmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programını sürdürdüğü kaydedildi.

Antrenmanı kulüp başkanı ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Bilgihan Sürmen ve Hakan Daltaban'ın da takip ettiği duyuruldu.

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