13 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gizli silah Elneny

Gizli silah Elneny
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Siyah-beyazlı ekibin hocası , derbisinde Muhammed Elneny'ye kritik bir görev verdi. döneminde Atiba ile beraber ön liberoda oynayan Mısırlı oyuncuya; saha içinde daha fazla özgürlük veren ve ofansif bir oyun oynamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, son maçta 'ın golünde asisti yapan Elneny'den derbide 10 numaraya daha yakın durmasını söyledi.

, performans değişiminden memnun olduğu Elneny'ye "Seni sadece pas bağlantısı olarak kullanmayacağım, bu maçta her zamankinden daha fazla sorumluluğun olacak" diyerek beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Sergen Yalçın onay verdi Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Sergen Yalçın onay verdi
Ahmet Nur Çebi: Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye Ahmet Nur Çebi: Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör