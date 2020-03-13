13 Mart 2020, Cuma
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Gizli silah Elneny
Giriş Tarihi: 13.03.2020
Siyah-beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde Muhammed Elneny'ye kritik bir görev verdi. Abdullah Avcı döneminde Atiba ile beraber ön liberoda oynayan Mısırlı oyuncuya; saha içinde daha fazla özgürlük veren ve ofansif bir oyun oynamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, son maçta Burak Yılmaz'ın golünde asisti yapan Elneny'den derbide 10 numaraya daha yakın durmasını söyledi.
Sergen Yalçın, performans değişiminden memnun olduğu Elneny'ye "Seni sadece pas bağlantısı olarak kullanmayacağım, bu maçta her zamankinden daha fazla sorumluluğun olacak" diyerek beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.
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