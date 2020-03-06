06 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gözler Boateng’de

Gözler Boateng’de
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

Ganalı yıldız performansıyla göz kamaştırıyor. 4 lig maçında 2 gol atan , A.Gücü maçıyla birlikte Burak Yılmaz’a forvette destek olacak.

Siyah-beyazlılarda fırtınası esiyor. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Boateng, Kartal'da çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde rakip fileleri 2 kez (G.Antep ve Trabzon) havalandırmayı başardı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş'a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, siyah-beyazlıların en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor. 'ın da takımın banko isimleri arasına yazdığı tecrübeli oyuncu, özellikle idmanlardaki istekli ve hırslı performansıyla ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda. Boateng'in bugünkü A.Gücü karşılaşmasıyla birlikte Burak'a daha fazla destek vereceği ifade edilirken, zaman zaman da oyun içinde Burak'ın yanına geçerek rakip kalede direkt olarak gol arayışında bulunması bekleniyor.

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