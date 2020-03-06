Gözler Boateng’de
Ganalı yıldız performansıyla göz kamaştırıyor. 4 lig maçında 2 gol atan Boateng, A.Gücü maçıyla birlikte Burak Yılmaz’a forvette destek olacak.
Siyah-beyazlılarda Boateng fırtınası esiyor. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Boateng, Kartal'da çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde rakip fileleri 2 kez (G.Antep ve Trabzon) havalandırmayı başardı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş'a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, siyah-beyazlıların en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın da takımın banko isimleri arasına yazdığı tecrübeli oyuncu, özellikle idmanlardaki istekli ve hırslı performansıyla ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda. Boateng'in bugünkü A.Gücü karşılaşmasıyla birlikte Burak'a daha fazla destek vereceği ifade edilirken, zaman zaman da oyun içinde Burak'ın yanına geçerek rakip kalede direkt olarak gol arayışında bulunması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...