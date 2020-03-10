10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gönüllerimiz bir

Gönüllerimiz bir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Yönetici Emre Kocadağ, Katar’dan transfer teklifi alan için “Ben Gökhan’ın futbolu Beşiktaş’ta bırakacağına inanıyorum” dedi.

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticiler bir yandan yeni oyuncularla ilgili raporlar hazırlarken, bir yandan da sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili konuları masaya yatırıyor. Bu isimlerden biri de ... 30 Haziran itibarıyla Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusuna Katar'dan bir teklif geldiği öğrenildi. Senelik 2 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bunu geri çevirdiği ifade edilen 35 yaşındaki yıldız için yönetici Emre Kocadağ, "Gökhan Gönül çok önemli bir isim. Bugüne kadar yüz yüze bir görüşme yapmadık ancak ben Gökhan'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakacağına inanıyorum" diyerek tecrübeli futbolcunun yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı terleteceğinin sinyallerini verdi.

MART'TA GÖRÜŞECEĞİZ
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, yeni sezonda takımda kalacak oyuncularla ilgili olarak Mart ayında görüşmelere başlayacaklarını ifade etti. Emre Kocadağ konuyla ilgili olarak, "Teknik direktörümüz tamamen lige konsantre olmuş durumda. Mart ayının başında bize bir rapor verecek, biz de bu rapora göre görüşmelere başlayacağız. Şu anda herhangi bir oyuncu için kesinleşen bir durum yok" yorumda bulundu.

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