Anadolu Efes 103-79 Gaziantep l MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 103-79 mağlup etti ve ligdeki 19. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 103-79 mağlup etti ve ligdeki 19. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in Gaziantep Basketbol maçındaki en skorer oyuncusu 21 sayıyla Buğrahan Tuncer oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, Ömer Can İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15
Gaziantep Basketbol: Buford 3, Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 6, Rich 5, Buva 18, Cem Ulusoy 7, Batuhan Dikmen, Jelovac 16, Ömer Can Çinko 2, Metehan Akyel 14, Can Uğur Öğüt 6
1. Periyot: 21-23
Devre: 56-36
3. Periyot: 82-63
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