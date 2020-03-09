Arsenal’den Elneny kararı
İngiliz basını, Arsenal Teknik dörektörü Mikel Arteta’nın, Elneny’ye ihtiyacı olmadığını belirtip ekledi: Zaten onun da Türkiye’de kalmak istediği biliniyor.
Arsenal'deki görevine devre arasından sonra başlayan Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladığını ve elden çıkarmak istediği oyuncular arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.
Express'in değerlendirmesinde Arsenal'in yeni sezon öncesinde elden çıkaracağı isimler arasında yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'nin artık İngiliz ekibinin kadrosuna girmesinin çok zor olduğu belirtildi.
Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Elneny Türkiye'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'ye ihtiyacı yoktur." Muhamed Elneny, siyah-beyazlı formayı bu sezon 27 karşılaşmada giydi. Henüz golle tanışamayan Mısırlı oyuncu orta sahada yakaladığı istikrarlı performansla göz dolduruyor.
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