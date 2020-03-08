08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd joker oldu!

Tyler Boyd joker oldu!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd, 'ın jokeri oldu. Başarılı teknik adam "Benim oyuncumsa ve gitmeyecekse değerlendirmem gerek" dediği Boyd'u geldiğinden bu yana sağ açık, sol açık, ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı mevkide kullandı.

'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd, 'ın jokeri oldu. Başarılı teknik adam "Benim oyuncumsa ve gitmeyecekse değerlendirmem gerek" dediği Boyd'u geldiğinden bu yana sağ açık, sol açık, ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı mevkide kullandı. Her konuşmasında Boyd'a, "jokerimsin" diyen Sergen'in, ABD'lı oyuncunun mücadelesi ve koşu kalitesini beğendiği bildirildi.
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