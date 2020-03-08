08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Özel paylaşım

Özel paylaşım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında A.Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Zirve yolunda önemli bir 3 puan alan siyah beyazlılar G.Saray derbisi öncesi de moral depoladı. Karşılaşmanın ardın Beşiktaş'ın yıldızları hesaplarından galibiyeti kutlayan paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara siyah-beyazlı taraftarlardan da tam destek geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında A.Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Zirve yolunda önemli bir 3 puan alan siyah beyazlılar G.Saray derbisi öncesi de moral depoladı. Karşılaşmanın ardın Beşiktaş'ın yıldızları hesaplarından galibiyeti kutlayan paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara siyah-beyazlı taraftarlardan da tam destek geldi.
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