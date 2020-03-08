08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gözlerinin pasını sil!

Gözlerinin pasını sil!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2020

, tribünlere tepki gösteren Adem Ljajic’i, “Ellerinle değil ayaklarında yanıt ver” diye uyardı.

Beşiktaş, A.Gücü'nü 77'nci dakikada oyuna girip 88'nci dakikada gol atan Adem Ljajic'in golüyle mağlup etmeyi başarırken; gecenin en çok konuşulan konusu ise Sırp oyuncunun attığı gol sonrası elleriyle tribünlere 'Konuşun konuşun, ben sizi duymuyorum' şeklindeki tepkisiydi. maç sonrası basın toplantısında "Bunlara takılmamak lazım" dese de Ljajic'le yaptığı özel görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gol atman güzel ama tepkin böyle olmasın. Sana tepkilerine kızdığın taraftarların haklı olabileceğini de bir düşün. Sen futbolunda taraftarın gözlerinin pasını sil; sahada ellerinle değil ayaklarında yanıt vermelisin."
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