07 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi

Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'ta sol uyluk ön adale bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesinde operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyata ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık ekibi danışmanımız Dr. ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Douglas'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas'ın en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

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