Karius’tan az topla buluştu

Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu. Penaltıdan 6 gol bulan Burak, ayrıca 11 golle Beşiktaş kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşıyor.

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SüperLig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu. Penaltıdan 6 gol bulan Burak, ayrıca 11 golle Beşiktaş kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşıyor. Burak Yılmaz önceki akşam oynanan Ankaragücü maçında Karius'tan (27/29) daha az topla buluştu, 16 pasından 8'inde isabet sağlayamadı.