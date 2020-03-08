08 Mart 2020, Pazar
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Karius’tan az topla buluştu
Giriş Tarihi: 08.03.2020
Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu. Penaltıdan 6 gol bulan Burak, ayrıca 11 golle Beşiktaş kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşıyor.
Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu. Penaltıdan 6 gol bulan Burak, ayrıca 11 golle Beşiktaş kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşıyor. Burak Yılmaz önceki akşam oynanan Ankaragücü maçında Karius'tan (27/29) daha az topla buluştu, 16 pasından 8'inde isabet sağlayamadı.
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