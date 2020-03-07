07 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası mücadelesi Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak rekora imza attı. Karşılaşmayı 30 binin üzerinde futbolsever tribünden takip etti.
8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya'nın Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Bu mücadele ile Türkiye'de bir tribün rekoru da kırılmış oldu.
Vodafone Park'ta ücretsiz olacağı duyurulan karşılaşmayı 30 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar tribünden takip ederek, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...