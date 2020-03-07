07 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru

Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2020

ve kadın takımları arasında oynanan Vodafone Kupası mücadelesi 'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak rekora imza attı. Karşılaşmayı 30 binin üzerinde futbolsever tribünden takip etti.

8 Mart sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Kadın Takımı ile İspanya'nın Kadın Futbol Takımı, 'ta karşı karşıya geldi. Bu mücadele ile 'de bir tribün rekoru da kırılmış oldu.

Vodafone Park'ta ücretsiz olacağı duyurulan karşılaşmayı 30 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar tribünden takip ederek, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti.

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