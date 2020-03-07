07 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'ten gol sonrası şok hareket!

Ljajic'ten gol sonrası şok hareket!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında 'nü (p) ve 'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılarda sezon başından beri gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Ljajic, başkent temsilcisi karşısında kaydettiği golün ardından kulaklarını tıkayarak tribünlere tepki gösterdi. Beşiktaş Teknik Direktörü ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sırp futbolcunun gol sevincini görmediğini söyleyerek, "Oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım" dedi.

'de Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında Beşiktş ile , Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 6. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada 'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibinin tek golü ise 90+3. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'tan geldi.

KULAKLARINI TIKADI

Beşiktaş adına maç damga vuran isimse bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Adem Ljajic oldu. 28 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde başladığı ve 78. dakikada oyuna dahil olduğu mücadelenin 89. dakikasında şık bir golle topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Ljajic, golden sonra kulaklarını tıkayarak taraftara tepki gösterdi.

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OĞUZHAN DA AYNI TEPKİYİ GÖSTERMİŞTİ

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı da performansını eleştirildiği dönemde attığı golün ardından aynı sevinci yaşamış ve siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepki görmüştü.

"OYUNCULAR BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR"

Ankaragücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , Ljajic'in gol sevincini görmediğini söyleyerek, "Mutlaka bir şey anlatmak istemiştir. Medyaya mı taraftara mı bilmiyorum. Kendi tarzında bir sitem yapmış olabilir. Oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 21. maçına çıkan Ljajic, 3. golünü kaydetti.

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