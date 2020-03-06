06 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Boateng'den öz eleştiri "En kötü maçlarımdan biriydi"

Boateng'den öz eleştiri En kötü maçlarımdan biriydi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

'in 25. haftasında 'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kevin Prince Boateng, kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını ifade etti.

'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, 'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol atamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Boateng, "Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar" diye konuştu.

Kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını söyleyen Ganalı Yıldız, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana verilebilecek en iyi hediyeyi verdiler. Kariyerimde oynadığım en kötü maçlarımdan biriydi, bunu kabul etmem lazım" ifadelerini kullandı.

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