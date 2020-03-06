06 Mart 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Douglas sezonu kapattı
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020
Beşiktaş, Brezilyalı sağ beki Douglas’ın sezonu kapattığını açıkladı. Antrenmanda sakatlanan Douglas’ın sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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