06 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Douglas sezonu kapattı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

, Brezilyalı sağ beki ’ın sezonu kapattığını açıkladı. Antrenmanda sakatlanan Douglas’ın sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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