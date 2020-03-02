02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaleye iki aday! İşte o isimler

Beşiktaş'ta kaleye iki aday! İşte o isimler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.03.2020

'ta Fabri ya da 'dan biri yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kalesine geçecek. Yönetim, taraftarın da sevdiği İspanyol kaleciyi ilk sırada tutuyor. 'ın Türk kaleci talebi ise Volkan'ın şanslı kılıyor. Asıl öncelik ise mali şartların sağlanmasında.

Finansal sıkıntılar nedeniyle transferde maliyeti düşük isimlere yönelecek olan , gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlarken, ilk takviye yapılacak bölge kale olacak. Teknik direktör 'ın, Loris Karius'un kalmayacağını açıklamasının ardından adayları yeniden gözden geçiren siyah-beyazlı yönetim için Fabri ve isimleri bir adım öne çıkıyor.

Başkan ve idareciler, İspanyol file bekçisini taraftarın da çok sevmesi nedeniyle ilk alternatif olarak düşünürken, İngiliz ekibi Fulham'ın da kadroda istememesi nedeniyle transferin kolay bir şekilde bitebileceği görüşündeler. Şu an İspanyol temsilcisi Mallorca'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin de Beşiktaş'a sıcak bakması imzaların atılması için önemli bir etken. Diğer aday Volkan Babacan konusunda henüz net bir adım atmayan siyahbeyazlıların, sezon sonu 'e yapılacak teklif üzerinde çalıştığı gelen haberler arasında.

31 yaşındaki Volkan'ın yedek kalmak istemediği için Başakşehir'den ayrılmaya karar vermesi ve Sergen Yalçın'ın Türk bir kaleci tercih etmesi ise Volkan'ın artısı. Yönetimin önce Volkan'ın menajeri 'la görüşüp ardından Başakşehir'le masaya oturacağı bildiriliyor. İki aday arasında bonservis ve maaş talebi daha uygun olan ismin tercih edileceği dile getiriliyor.

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