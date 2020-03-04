04 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın teyakkuzda

Sergen Yalçın teyakkuzda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, ligde 25. haftanın açılış maçında cuma akşamı A.Gücü'nü ağırlayacak. Maçın bir hafta sonraki G.Saray derbisinden önce olması, takımda 6 futbolcunun ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah-beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Burak, Caner, Atiba, Umut, N’Koudou ve Boyd cuma günkü A.Gücü maçında kart görürse Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Takımda Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd, maça 3 ile ceza sınırında çıkacak. Bu isimlerden Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Alanya sınavında göz dolduran Boyd'un da oynama ihtimali var.

KAZASIZ GEÇMELİYİZ
Teknik direktör ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbiye moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını uyarmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri söyledi. Yalçın "Hakemle ve rakip oyuncularla hiçbir diyaloğa girmeyeceksiniz. Sakin kalmak önemli. Galatasaray maçına eksiksiz gitmemiz gerek. Ne puan ne de oyuncu kaybı istemiyorum. Kazasız dönmemiz gereken bir virajdayız" diyerek uyarılarda bulundu.

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