Sergen Yalçın teyakkuzda
Beşiktaş, ligde 25. haftanın açılış maçında cuma akşamı A.Gücü'nü ağırlayacak. Maçın bir hafta sonraki G.Saray derbisinden önce olması, takımda 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah-beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Burak, Caner, Atiba, Umut, N’Koudou ve Boyd cuma günkü A.Gücü maçında kart görürse Galatasaray derbisinde oynayamayacak.
Takımda Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd, maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu isimlerden Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Alanya sınavında göz dolduran Boyd'un da oynama ihtimali var.
KAZASIZ GEÇMELİYİZ
Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbiye moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını uyarmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri söyledi. Yalçın "Hakemle ve rakip oyuncularla hiçbir diyaloğa girmeyeceksiniz. Sakin kalmak önemli. Galatasaray maçına eksiksiz gitmemiz gerek. Ne puan ne de oyuncu kaybı istemiyorum. Kazasız dönmemiz gereken bir virajdayız" diyerek uyarılarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...