Sinirim bozuldu

Boateng, Trabzon maçında kaçan 2 puanı şöyle özetledi: “Derbinin bitiminde patlamamak için bir süre kulübede tek başıma oturdum. Pozitif anlamda çılgın bir yapım olduğu için üzüldüm ve sinirlerim bozuldu.”

Siyah-beyazlı ekibin 32 yaşındaki yıldızı Kevin-Prince Boateng, kulüp dergisine ÖNEMLİ açıklamalarda bulundu. Ganalı forvet, Vodafone Park'ta son anlarda yenilen golle Trabzonspor ile 2-2 be rabere kaldıkları maçın ardından bir süre yedek kulübesinde oturduğunun hatırlatılması üzerine, "Çok üzüldüm ve sinirlerim bozuldu. Patlamamak ve sakinleşebilmek için bir süre yedek kulübesinde oturdum. Taraftarlarımız gibi ben de pozitif anlamda çılgınım. Bu duyguyu ve yoğunluğu karşılıklı olarak hissedebiliyoruz" dedi.

"ÇOK ÖZEL VE ŞANSLI BİRİYİM"

İki yıldır Beşiktaş ile görüştüğünü belirten Boateng şöyle devam etti: "Burada bulunduğum ve oynadığım için kendimi çok özel ve şanslı hissediyorum. Bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir taraftar kitlesi önünde ilk maçımda gol atmam tarifsiz bir mutluluk. Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkes biliyor ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsunuz. İçeri girdikten sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm."

BOATENG ÇAĞIRDI, BALOTELLİ YANITLADI

Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng ile eski takım arkadaşı Mario Balotelli arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı. Boateng, paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet etti. İtalyan yıldızın, Boateng'e cevabı gündem oldu. Boateng Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yapmasının ardından Balotelli şu yanıtı verdi: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor!" Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.

"BANA TEKME ATABİLİRSİNİZ"

Her gün vücudumu ortaya koyarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Bana tekme atabilirsiniz, canımı sıkacak sözler söyleyebilirsiniz ama ne olursa olsun futbol sayesinde çocuklarım için sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyorum. Kendime bu sözü verdim ve bunu yerine getirmeye çalışıyorum.

"TARAFTARIMIZ CILGIN"

Taraftarımızın ne kadar çılgın olduğunu herkes gibi ben de biliyorum tabii ki. Birçok arkadaşım Beşiktaş taraftarını dünyanın en iyisi olduklarını defalarca anlatmıştı ve hala da anlatıyorlar. Onların benimle ilgili yüksek beklentilere sahip olduklarının farkındayım ama benim de onlardan beklentim var ve bu da bize her zaman destek olmaları ile ilgili.

"SERGEN HOCA MÜTHİŞ"

Önemli olan hocanın bize aşıladığı mantalite. Rakip ne yaparsa yapsın, uyguladığı taktikler ne olursa olsun önemli olan bizim nasıl oynadığımız. Türkiye'nin en iyi ve en büyük takımı biziz ve oyuna biz hükmetmeliyiz, bize bu duyguyu aşılamaya çalışıyor ki bu bence çok önemli. Sahada korkması gereken bir taraf varsa bu rakibimiz olmalı, biz cesaretli bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız diyor.

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