03 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Çağırın yeter!

Çağırın yeter!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Karius’un yerine düşünülen isimlerinden başında gelen , “Beşiktaş’a aşık olduğumu herkes biliyor” dedi.

Beşiktaş'ta yeni sezon kaleci arayışları tüm hızıyla sürerken, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'den mesaj geldi. Beşiktaş, Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'la Haziran'da yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. Eski kalecisi 'nun yeniden takıma kazandırılması olasılıklardan bir ta nesi. Beşiktaş'ta iki başarılı sezon geçiren Fabricio, kiralık olarak oynadığı Mallorca takımında çok iyi günler geçirmiyor. Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırarak, Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya gelmişti. Tecrübeli kaleci bu konu daki düşüncelerini Ajansspor'dan Özgür Sancar'a aktardı: "Orada herkes; takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
Fabri Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıkladı... Fabri Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıkladı...
Dualarım şehitlere Dualarım şehitlere
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör