Çağırın yeter!

03 Mart 2020, Salı
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Giriş Tarihi: 03.03.2020
Karius’un yerine düşünülen isimlerinden başında gelen Fabricio, “Beşiktaş’a aşık olduğumu herkes biliyor” dedi.
Beşiktaş'ta yeni sezon kaleci arayışları tüm hızıyla sürerken, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'den mesaj geldi. Beşiktaş, Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'la Haziran'da yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. Eski kalecisi Fabricio'nun yeniden takıma kazandırılması olasılıklardan bir ta nesi. Beşiktaş'ta iki başarılı sezon geçiren Fabricio, kiralık olarak oynadığı Mallorca takımında çok iyi günler geçirmiyor. Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırarak, Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya gelmişti. Tecrübeli kaleci bu konu daki düşüncelerini Ajansspor'dan Özgür Sancar'a aktardı: "Orada herkes; takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde."
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