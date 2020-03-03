03 Mart 2020, Salı
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Dualarım şehitlere
Giriş Tarihi: 03.03.2020
ABD’li yıldız Boyd: Askerlerin aileleri ve bu durumdan etkilenen herkese destek veriyorum, buradan dualarımı gönderiyorum.
Beşiktaş'ın Amerikalı futbolcusu Tyler Boyd, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlib şehitleriyle ilgili olarak destek ve dualarının şehit aileleriyle olduğunu söyleyen Boyd, Beşiktaş forması giymenin de hayali olduğunu ifade etti. İdlib'te yaşanan hain saldırı sonrasında şehit olan askerlerimizle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Çok zor bir durum. Ben neredeyse 1 senedir buradayım ve geldiğim ilk günden bu yana insanlar bana çok sıcak ve olumlu şekilde yaklaştılar. Burayı çok seviyorum ve burada bulunmaktan çok memnunum. Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Askerlerin aileleri ve bu durumdan etkilenen herkese destek veriyorum, buradan dualarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'a katkı sağlamak istediğini ifade eden Boyd şöyle devam etti: "Yapmamız gereken maç maç ilerlemek ve bir sonraki maça odaklanarak kazanıp, üzerine koyarak devam etmek. Son birkaç maçta ortaya harika bir performans koyduk. Bu performansı sürdürürsek sonuçlar da otomatikman gelecektir."
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