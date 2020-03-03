03 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Evlatlara emanet

Evlatlara emanet
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Başkan Ahmet Nur Çebi, öze dönüşün ilk adımlarını attıklarını söyledi. Çebi, “Yeniden doğuşun başlangıcı olan zor günlerden geçiyoruz. ve hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik.

Başkan Ahmet Nur Çebi, öze dönüşün ilk adımlarını attıklarını söyledi. Çebi, "Yeniden doğuşun başlangıcı olan zor günlerden geçiyoruz. ve hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Taraftarımızdan da tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmelerini bekliyoruz" dedi.
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