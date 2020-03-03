03 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül Ankaragücü’nde yok

Gökhan Gönül Ankaragücü’nde yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Beşiktaş’ta Gökhan şoku yaşanıyor. Alanya maçında sağ üst arka adalesinde hisseden Gökhan’da çekilen sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.

Beşiktaş'ta Gökhan şoku yaşanıyor. Alanya maçında sağ üst arka adalesinde hisseden Gökhan'da çekilen sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi. Gökhan'ın Cuma günü oynanacak A.Gücü'ne maçında forma giyme şansının olmadığı ifade edildi. Gökhan'ın yerine Douglas ya da Necip'in oynaması bekleniyor.
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