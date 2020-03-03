Beşiktaş'ın gol yükünü yerliler çekiyor!

Beşiktaş Süper Lig'de 24 hafta sonunda 38 gol attı, 40 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Siyah-beyazlıların gol ve asist yükünü ise yerli oyuncuları çekti. İşte o ilginç istatistikler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken ligde 38 gol atabildi. Siyah-beyazlıların bu süreçteki en golcü oyuncusu ise şüphesiz Burak Yılmaz oldu.

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli golcü takımı adına 10 gol 3 asist yaparak zirveyi kimseye kaptırmadı. Kara Kartal'da Gökhan Gönül 2 gol, 3 asist ve Caner Erkin de 2 gol 9 asistle hücuma en çok katkı veren diğer isimler oldu.

Siyah-beyazlı takımda yerli futbolcuların yabancı futbolculara kıyasla daha fazla katkı yapması dikkatlerden kaçmadı.

KRAL'DAN 10 GOL

Burak 18 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı. Gökhan Gönül de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Caner Erkin ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

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