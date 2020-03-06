Beşiktaş'ta 2 eksik

Kara Kartal'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Kara Kartal'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde 2 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Gökhan Gönül kadroda yer almayacak.

DİĞER