06 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 2 eksik

Beşiktaş'ta 2 eksik
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Kara 'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Kara 'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde 2 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve kadroda yer almayacak.

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