29 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

‘Tarifsiz bir acı bu’

‘Tarifsiz bir acı bu’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.02.2020

'ın forveti Umut Nayir, İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza 'tan rahmet diledi.

'ın forveti Umut Nayir, İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza 'tan rahmet diledi. Genç futbolcu "Maçla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Tarifsiz bir bu. Nasıl konuşulur, nasıl davranılır her şey çok zor. Başımız sağ olsun" dedi.
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