29 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gönül kaçırdı Sergen çıldırdı

Gönül kaçırdı Sergen çıldırdı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.02.2020

ilk yarıda 1-0 gerideyken beraberliğe çok yaklaştı. Tyler Boyd'un nefis pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı.

ilk yarıda 1-0 gerideyken beraberliğe çok yaklaştı. Tyler Boyd'un nefis pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak vuruş sırasında doğru karar veremedi. Aşırtmaya çalıştığı topa fazla vurunca meşin yuvarlak üstten auta gitti. Bu şutun ardından 'ın hocası sinirli şekilde yerine döndü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Burak Yılmaz satılıyor! İşte nedeni... Burak Yılmaz satılıyor! İşte nedeni...
Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?
Üstüne koyarak gidiyoruz "Üstüne koyarak gidiyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör