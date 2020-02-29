29 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi’nin itirazı reddedildi

Ahmet Nur Çebi’nin itirazı reddedildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Kurulu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası vermişti.

Kurulu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası vermişti. Kulübe de 100 bin TL para cezası kesilmişti. Siyah-beyazlılar tüm bu cezalara itiraz etmişti. tüm bu cezalara yapılan itirazları görüştü ancak hepsini reddetti.
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