Beşiktaş Alanyaspor maçına siyah formayla çıkacak!

2018 yazında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius için teknik direktör Sergen Yalçın mali şartlar nedeniyle sezon sonunda Alman kaleciyle yolların ayrılacağını açıklamıştı. Hangi takımda oynayacağı merak edilen Karius için sürpriz bir hamle geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlılarda devam etmek istediği bildirildi.