28 Şubat 2020, Cuma
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Beşiktaş Alanyaspor maçına siyah formayla çıkacak!
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca askerlerimize düzenlenen hain hava saldırısı sonrasında 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Beşiktaş, 24. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor maçına siyah formayla çıkacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
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