28 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Alanyaspor maçına siyah formayla çıkacak!

Beşiktaş Alanyaspor maçına siyah formayla çıkacak!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

'nin kentinde rejim unsurlarınca askerlerimize düzenlenen hain hava saldırısı sonrasında 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. , 24. hafta açılış maçında Aytemiz maçına siyah formayla çıkacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Karius Sergen Yalçın'la görüştü! Toplantı sonrası... haberin devamı
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